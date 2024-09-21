Алаудинов отчитался о ситуации в районе Суджи

ВСУ потеряли много людей в районе Суджи и пытаются противостоять российской армии на кореневском участке. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

По его словам, украинские противники пытаются перейти в контратаку и на других участках, где идет продвижение российских сил. Алаудинов отметил, что есть много «рабочих моментов».

«Сказать, что прямо у нас все хорошо, что всё красиво, этого тоже не скажешь. <...> Ежедневно противник пытается продавиться, хотя последние дни уже, действительно, понеся очень большие потери, именно на нашем суджанском направлении он уже где-то, можно сказать, даже утихомирился», — пояснил Алаудинов.

РИА Новости сообщало, что батальонная тактическая группа спецназа «Ахмат» за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе в Курской области.