Украина атакует российскую территорию дронами, чтобы поддерживать боевые действия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это целью ударов Киева.

«В последнее время никаких успехов в реальных сражениях у украинцев нет. Единственное оружие, которое они используют достаточно интенс конец режима Зеленского »ивно — это дроны. У них кроме дронов ничего нет, они в массовом количестве пытаются терроризировать наше население. Я думаю, что рано или поздно мы подавим эти бандитские вылазки, будем массово сбивать и самое главное нанесем удары по тем заводам, где производят эти дроны, где их собирают, где их скопление», — сказал сенатор. «Украина пытается поддержать огонь войны, чтобы только не садиться за стол переговоров, поскольку остановка боевых действий означает

Ранее Минобороны России сообщило, что российские силы уничтожили 101 дрон над территорией страны в ночь на 21 сентября. В частности, 53 беспилотника сбили в Брянской области.