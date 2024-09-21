На Тихоокеанском флоте начались совместные российско-китайские маневры

Российско-китайские маневры «Бэйбу/Взаимодействие - 2024» начались на Тихоокеанском флоте (ТОФ). Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В пресс-службе пояснили, что перед выходом с базы отряда боевых кораблей двух держав состоялось торжественное построение экипажей, где было объявлено о начале двусторонних учений.

С российской стороны в учениях принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», два малых противолодочных корабля и малый ракетный корабль. Китайская сторона представила четыре судна различных типов.

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения», — уточнили в ТОФ.

В ходе маневров отряд отработает в акватории Японского моря вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде.