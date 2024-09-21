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Войска откатились с позиций на одном из направлений СВО

Вооруженные силы Украины покинули позиции в районе села Андреевка на Артемовском направлении, сообщили ТАСС в силовых структурах. По информации источника агентства, ВСУ также пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Противник ушел из района Андреевки, где долго занимал позиции, откатился, — сообщили в силовых структурах.

Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военнослужащие спецназа «Ахмат» не позволили Вооруженным силам Украины взять под свой контроль город Артемовск Донецкой Народной Республики в 2023 году. По его словам, российские бойцы в течение нескольких месяцев удерживали фланги у населенного пункта.

Он добавил, что лично расстанавливал войска в этих районах и контролировал все их действия. Также командир «Ахмата» отметил, что на участке Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка к югу от Артемовска за прошлый год противник потерял 12 тысяч бойцов и множество военной техники.

Также Алаудинов заявил, что наиболее укрепленные боевые позиции украинские военнослужащие основали на Донецком направлении. ВСУ, по его словам, выстроили там целые подземные сети.

Военные новости
Апти Алаудинов
Россия
Курдюмовка
Артемовск
Украина