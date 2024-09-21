Вооруженные силы Украины покинули позиции в районе села Андреевка на Артемовском направлении, сообщили ТАСС в силовых структурах. По информации источника агентства, ВСУ также пытаются закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Противник ушел из района Андреевки, где долго занимал позиции, откатился, — сообщили в силовых структурах.

Ранее командир подразделения, замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что военнослужащие спецназа «Ахмат» не позволили Вооруженным силам Украины взять под свой контроль город Артемовск Донецкой Народной Республики в 2023 году. По его словам, российские бойцы в течение нескольких месяцев удерживали фланги у населенного пункта.

Он добавил, что лично расстанавливал войска в этих районах и контролировал все их действия. Также командир «Ахмата» отметил, что на участке Андреевка — Курдюмовка — Клещеевка к югу от Артемовска за прошлый год противник потерял 12 тысяч бойцов и множество военной техники.

Также Алаудинов заявил, что наиболее укрепленные боевые позиции украинские военнослужащие основали на Донецком направлении. ВСУ, по его словам, выстроили там целые подземные сети.