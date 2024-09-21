Пленный ВСУ случайно сел в БМП и попал к российским военным

Взятый в плен украинский боец рассказал, что сел в БМП и только во время движения понял, что попал не к своим, а к российским военнослужащим.

Его рассказ представлен на видео, которое распространило Министерство обороны России.

«Нам в этот день, то есть вышли на связь, скорее всего, это были русские. По времени уже подходила смена, мы услышали звук БМП, выбежали и сели в эту БМП. То есть по мере движения уже поняли, что мы попали не к нашим, а к русским», — цитирует пленного РИА Новости.

Как сообщил боец, командование ВСУ убеждало солдат, что их подразделение прикрывают силы украинской армии, однако позднее стало ясно, что в округе военнослужащие были одни.

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