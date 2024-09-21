Вооруженные силы Украины отступили с позиций в районе села Андреевка, расположенного на артемовском направлении, и пытались закрепиться за каналом Северский Донец — Донбасс.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули позиции в районе села Андреевка на артемовском направлении. Как сообщает ТАСС, в силовых структурах подтвердили эту информацию, отметив, что противник отступил после длительного удержания этих позиций.

Силовики также добавили, что ВСУ предпринимают попытки закрепления на новых рубежах, перемещаясь за канал Северский Донец – Донбасс. Этот канал имеет стратегическое значение в регионе, и его контроль может повлиять на динамику военных действий.

Отметим, что ситуация в районе Артемовска остается напряженной с обеих сторон, и каждое изменение позиций может существенно повлиять на обстановку в регионе. Силовики продолжают отслеживать перемещения ВСУ и готовы к действиям в случае необходимости.

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Напомним, в конце апреля сообщалось, что подразделения «Южной» группировки ВС России освободили поселок Артемовск в Донецкой народной республике.