Вооруженные силы Украины несут огромные потери в Курской области и Донбассе, написал в социальной сети X ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, из-за этого войскам приходится отступать с занятых позиций. Однако, как отметил Боуз, западные средства массовой информации предпочитают не освещать данные факты.

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Самый современный немецкий танк Leopard на вооружении ВСУ был сожжен под Курском. Украинская армия отступает, <...> а также несет огромные потери. Обо всем этом не пишут в западных СМИ, — написал журналист.

Ранее Министерство обороны России сообщило об ударе истребителя-бомбардировщика Су-34 по скоплению личного состава и технике противника в приграничном районе Курской области. Экипаж задействовал авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате пункт временной дислокации ВСУ был уничтожен.

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До этого замначальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал о бегстве группы солдат ВСУ в составе 60 человек на одном из участков в Курской области. По его словам, командование «всеми своими фибрами» пыталось вернуть беглецов, но безуспешно.