Средства ПВО за ночь уничтожили БПЛА над пятью регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 22 сентября уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами и акваторией Азовского моря.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что шесть дронов были сбиты над Азовским морем, четыре — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

Беспилотники уничтожены над Астраханской областью

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на месте падения обломком сбитого беспилотника загорелась сухая трава.