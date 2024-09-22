Экипаж Су-34 отработал бомбами с УМПК по боевикам в Курской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразил скопление личного состава и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, летчики нанесли удар по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря им можно наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После того, как от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.