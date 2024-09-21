Экипаж Су-34 отработал бомбами с УМПК по боевикам в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по позициям ВСУ в Курской области. Под огнем оказалась не только живая сила противника, но и его бронетехника.

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Разящие удары наносились авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Данный тип боеприпасов позволяет летчикам работать с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения.

После выполнения боевой задачи экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. Разведка доложила о поражении целей ВСУ.