В российском городе объявили эвакуацию после падения обломков БПЛА

В Тихорецком районе проводится временная эвакуация местных жителей после падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и начавшегося вследствие этого пожара. Об этом сообщил глава российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

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Губернатор отметил, что в небе над Тихорецким районом было сбито два беспилотника. Обломки одного из дронов спровоцировали пожар. Огонь перекинулся на взрывоопасные предметы, после чего началась их детонация.

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«Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения», — написал Кондратьев.

Глава региона подчеркнул, что пострадавших среди мирных жителей нет.