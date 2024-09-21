Спецоперация на Украине 21 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 сентября 2024 года.

Группировка "Центр" заявила об отражении девяти контратак ВСУ за сутки

Армия России за сутки отразили девять контратак противника, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины потеряли более 490 военнослужащих. Также украинские военные потеряли танк, бронетранспортер М113, шесть автомобилей, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, две гаубицы Д-30 и орудие М119.

В результате активных действий группировка заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям шести бригад противника.

Российские десантники уничтожили технику ВСУ в Курской области

Десантники России уничтожили автомобиль для доставки боеприпасов и пехоту Вооруженных сил Украины в приграничных районах Курской области, сообщает РИА Новости.

После обнаружения цели были уничтожены пикап, автомобиль для доставки боеприпасов и пехота ВСУ.

За период отражения нападения противника на приграничные районы подразделения БПЛА Воздушно-десантных войск уничтожили не одну сотню украинских боевиков и десятки единиц различной боевой техники.

Снайперы "Южной" группировки сорвали ротацию ВСУ на донецком направлении

Российские снайперы уничтожили живую силу противника, сорвав их ночную ротацию на донецком направлении, сообщает РИА Новости.

Разведка выявила скрытые огневые точки Вооруженных сил Украины. Координаты были переданы в соответствующие пункты управления. Одному из снайперских подразделений была поставлена задача выдвинуться в заданный квадрат, выявить и уничтожить ВСУ.

Ночью, как только противник предпринял попытку ротации личного состава, они отработали с расстояния 400 метров и точным выстрелом уничтожили противника.