Мобилизация: последние новости на сегодня 21 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 сентября 2024, в материале «Рамблера».

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Меры поддержки для участников СВО расширили в Красноярском крае

Перечень мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей расширили в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.

Они имеют право на внеочередной прием у узкопрофильного специалиста и оперативное вмешательство.

Также бойцы и их семьи смогут не только бесплатно посещать краевые учреждения спорта, но и записаться на групповые занятия, которые проводят инструкторы и тренеры.

Дагестан отправил в Курскую область еще 30 тонн гуманитарной помощи

Дагестан направил жителям Курской области очередную партию гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.

Это 15 тонн сельхозпродукции местного производства.

В составе груза около 5 тонн каспийской кильки, более 5 тонн тушеной говядины, 5 тонн риса, а также около 15 тонн бутилированной воды.

Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую

Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает РИА Новости.

Продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, бытовая химия. Партия сформирована по согласованию с руководством приграничного субъекта.

В сборе гуманитарной помощи приняли участие предприятия и организации, фермеры и жители региона.