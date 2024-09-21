Мобилизация: последние новости на сегодня 21 сентября 2024 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 сентября 2024, в материале «Рамблера».
Меры поддержки для участников СВО расширили в Красноярском крае
Перечень мер поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей расширили в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Они имеют право на внеочередной прием у узкопрофильного специалиста и оперативное вмешательство.
Также бойцы и их семьи смогут не только бесплатно посещать краевые учреждения спорта, но и записаться на групповые занятия, которые проводят инструкторы и тренеры.
Дагестан отправил в Курскую область еще 30 тонн гуманитарной помощи
Дагестан направил жителям Курской области очередную партию гуманитарной помощи, сообщает РИА Новости.
Это 15 тонн сельхозпродукции местного производства.
В составе груза около 5 тонн каспийской кильки, более 5 тонн тушеной говядины, 5 тонн риса, а также около 15 тонн бутилированной воды.
Более 26 тонн гумпомощи направлено из Волгоградской области в Курскую
Более 26 тонн гуманитарной помощи с продуктами и предметами первой необходимости направлено из Волгоградской области в Курскую, сообщает РИА Новости.
Продукты питания, средства гигиены, предметы первой необходимости, бытовая химия. Партия сформирована по согласованию с руководством приграничного субъекта.
В сборе гуманитарной помощи приняли участие предприятия и организации, фермеры и жители региона.