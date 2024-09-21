Минобороны РФ показало уничтожение замаскированных блиндажей ВСУ

Расчеты гаубиц Д-30 Западной группировки ВС РФ уничтожили блиндажи и пехоту Воруженных сил Украины (ВСУ) в ходе выполнения огневых задач. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В этот раз после выявления операторами разведывательного беспилотного летательного аппарата скопления личного состава ВСУ координаты целей были незамедлительно переданы расчетам 122-мм гаубиц Д-30. Благодаря корректировке огня с воздуха, производившейся в режиме реального времени, было нанесено огневое поражение живой силе, пытавшейся закрепиться в лесополосе, а также уничтожен блиндаж, в котором укрывались боевики ВСУ", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник постоянно несет потери в живой силе и технике, не может осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава. Расчеты гаубиц Д-30 регулярно выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне спецоперации, уничтожая плановые и внеплановые цели на дистанции свыше 15 километров.