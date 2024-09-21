Алаудинов заявил об использовании ВСУ в Курской области украденных машин
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют в Курской области украденные у мирных жителей машины. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.
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"Уже в ход идут любые машины, украденные у населения, и оставшиеся бронированные", - сказал он, комментируя данные о том, что ВСУ потеряли в Курской области половину техники западного производства.