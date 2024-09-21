Минобороны рассказало о подвиге бойца, отразившего четыре контратаки ВСУ

Гвардии младший сержант Роман Гарток совместно со своей штурмовой группой овладел опорным пунктом и под непрерывным огнем отразил четыре контратаки ВСУ. О его подвиге рассказали в Минобороны РФ.

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Штурмовая группа младшего сержанта выполняла задачи по освобождению одного из населенных пунктов от ВСУ. Под руководством Гартока российские бойцы уничтожили обороняющихся военнослужащих ВСУ, овладели опорным пунктом и удерживали его до подхода основных сил.

"Находясь под непрерывным огневым воздействием, Роман со своими подчиненными отразили 4 контратаки противника, в ходе которых уничтожили до 20 боевиков и 1 БМП", - говорится в сообщении.

При выполнения задачи Гарток организовал устойчивую связь, что позволило своевременно поражать контратакующего противника огнем артиллерии и ударными беспилотниками.

Благодаря мужеству, смелости и решительным действиям младшего сержанта была выполнена задача по штурму позиций, что позволило удержать важный участок местности и нарастить темпы наступления, создав условия для освобождения населенного пункта.

В Минобороны также сообщили о подвиге гвардии сержанта Артема Деева. Под его руководством расчет гаубицы "Мста-С" выполнял боевую задачу по ведению контрбатарейной борьбы, выявлению и уничтожению вражеской техники и ВСУ, ведущих наступление на позиции российских подразделений.

"С помощью средств воздушной разведки в лесополосе вблизи населенного пункта была обнаружена буксируемая гаубица американского производства. Получив установки для стрельбы, гвардии сержант Артем Деев, действуя быстро и на опережение, навел орудие и поразил натовскую гаубицу", - рассказали в ведомстве.

Слаженные и оперативные действия расчета Деева лишили противника артиллерийской поддержки и позволили удержать занимаемые рубежи обороны, нанеся при этом серьезный урон подразделениям врага.