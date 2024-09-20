Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили инженерные машины разграждения (ИМР) на границу с Курской области для разминирования части территории. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По информации военкоров, российская армия оказалась готова к такому развитию событий и регулярно уничтожает украинские ИМР. Предполагается, что ВСУ готовят новое наступление на российский регион.

«Напомним, что после понесенных потерь у н.п. Медвежье и Веселое ВСУ резко снизили боевую активность на участке границы в Глушковском районе, проводят перегруппировку и, по всей видимости, готовят новый удар, пытаясь разминировать пути для попытки прорыва», — говорится в сообщении.

CNN: украинское наступление на Курскую область достигнуто огромной ценой

Ранее командир интербригады «Пятнашка» Ахры Авирдзба заявил о приближении окружения ВСУ под Курском. Этому, по его словам, способствует освобождение села Борки.