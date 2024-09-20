Ряд западных политиков считают, что нужно положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, некоторые официальные лица и аналитики считают, что сдерживание РФ является ошибочным подходом, который лишь увеличивает риск глобального конфликта. В частности, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Запад «должен уважать мнение России в отношении Украины как части ее основных интересов безопасности и настаивать на немедленном прекращении огня».

«Другие говорят, что Запад должен положить конец надеждам Украины на вступление в НАТО, убедить Киев сдать территорию и, возможно, предложить России ослабление санкций», — говорится в тексте.

При этом, согласно информации WP, даже те, кто давно выступает за взаимодействие с Кремлем с целью прекращения конфликта на Украине, считают неизбежным длительный период враждебности — новую холодную войну — и выступают против уступок требованиям Москвы.