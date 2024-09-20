Шольц отказался поставлять Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты

Шольц заявил, что ФРГ не поставит Киеву "способные долететь до Москвы" ракеты
Канцлер Германии Олаф Шольц снова отверг возможность передачи Киеву крылатых ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км.
"Хотя многие оказывают на меня давление, я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы", - сказал он во время общения с гражданами в общине Нидергёрсдорф (федеральная земля Бранденбург). "Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции", - утверждал Шольц.
Шольц указал на условие для неразмещения ракет США в Германии
При этом канцлер снова подчеркнул необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине.
"Сейчас настало время изучить, какие здесь есть возможности", - сказал Шольц.