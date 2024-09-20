Шольц отказался поставлять Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты

Шольц: ФРГ не поставит Киеву «способные долететь до Москвы» ракеты
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не поставит Киеву крылатые ракеты, способные долететь до Москвы. Его слова приводит ТАСС.
Речь идет о ракетах Taurus, дальность полета которых составляет около 500 километров. По словам Шольц, «многие оказывают на него давление», чтобы заставить поставить их Украине.
Шольц указал на условие для неразмещения ракет США в Германии
«Я не буду поставлять крылатые ракеты, которые способны долететь до Москвы. Я могу заверить и заверяю здесь, на этом месте: я останусь при этой позиции», — добавил он.
Кроме того Шольц указал на необходимость изучить пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что сейчас для этого «настало время».