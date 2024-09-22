Смирнов: угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена угроза атаки беспилотников. "Курская область: опасность атаки БПЛА. ... Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - говорится в сообщении.

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Смирнов также призвал местных жителей быть бдительными. До этого Смирнов сообщал, что в Курской области сбили три украинских ракеты, а также беспилотник самолетного типа. Также Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области 300 человек.

В ведомстве сообщили о ликвидации БМП, двух бронетранспортеров и шести боевых бронированных машин ВСУ, а также шести артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО HIMARS и станции радиоэлектронной борьбы.