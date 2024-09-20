$92.58-0.11103.38+0.13
Почта

США отложат отправку военной помощи Украине

США планируют отправить Украине новый пакет военный помощи, однако эти поставки могут задержаться. Об этом сообщает CNN.

США отложат отправку военной помощи Украине
© globallookpress.com

Официальный анонс нового пакета военной помощи произойдет на следующей неделе. Однако издание отмечает, что поставки могут задержаться из-за того, что у Белого дома недостаточно необходимой техники. Всего США планируют отправить ВСУ артиллерию, ПВО и боеприпасы.

«США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов», — сообщает издание.

США выделили новый пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов

Ранее США выделили новый пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов.