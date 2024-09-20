США отложат отправку военной помощи Украине

США планируют отправить Украине новый пакет военный помощи, однако эти поставки могут задержаться. Об этом сообщает CNN.

Официальный анонс нового пакета военной помощи произойдет на следующей неделе. Однако издание отмечает, что поставки могут задержаться из-за того, что у Белого дома недостаточно необходимой техники. Всего США планируют отправить ВСУ артиллерию, ПВО и боеприпасы.

«США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов», — сообщает издание.

США выделили новый пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов

Ранее США выделили новый пакет помощи Украине на 250 миллионов долларов.