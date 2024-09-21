СМИ: США могут передать Украине боеприпасы JSOM для применения с F-16

Вашингтонская администрация рассматривает возможность предоставить Украине в новом пакете военной помощи боеприпасы JSOM для применения с истребителей F-16. Об этом сообщила в пятницу газета Politico.

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По словам ее источников, эти боеприпасы могут войти в пакет военной помощи Киеву на сумму $375 млн. Вашингтон, как ожидается, объявит о его предоставлении 23 сентября. Как следует из публикации, речь идет о ракетах, которые могут поражать цели на расстоянии более 110 км.

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Издание уточняет, что данный пакет военной помощи еще окончательно не сформирован. В него, как ожидается, войдут патрульные катера, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм и другие вооружения, сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на источники.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что Соединенные Штаты, как ожидается, на следующей неделе объявят о новом крупном пакете военной помощи Украине, однако, вероятно, поставка вооружений и оборудования Киеву столкнется с задержками из-за их недостатка на складах. Телеканал отмечал, что размер нового пакета будет значительно больше, чем поставки, проведенные в последнее время. В начале сентября вашингтонская администрация выделила Киеву военную помощь на сумму $250 млн, она включала технику и боеприпасы.

Президент США Джо Байден подписал 24 апреля утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Израилю, Украине, а также Тайваню. 20 апреля документы были одобрены Палатой представителей, а 23 апреля их утвердил Сенат. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликтов, в том числе в секторе Газа.