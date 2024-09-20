Axios: при ударе по Ливану погибли 20 командиров «Хезболлы»

Порядка 20 командиров из высшего командования спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» были убиты в результате удара ВВС Израиля по Ливану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Ранее Израиль нанес удар по Бейруту. Целью атаки был глава командования спецоперацией движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. В ЦАХАЛ заявили о его ликвидации в результате удара. При этом в «Хезболле» смерть Акиля не подтвердили.

«В результате удара было убито высшее командование сил "Радван" — около 20 командиров», — сообщил израильский чиновник.

По его словам, Израиль пришел к выводу, что не сможет решить ситуацию на границе с Ливаном дипломатическим путем без военной эскалации.