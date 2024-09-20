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Axios: при ударе по Ливану погибли 20 командиров «Хезболлы»

Порядка 20 командиров из высшего командования спецподразделения «Радван» шиитского движения «Хезболла» были убиты в результате удара ВВС Израиля по Ливану. Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильского чиновника.

Axios: при ударе по Ливану погибли 20 командиров «Хезболлы»
© globallookpress.com

Ранее Израиль нанес удар по Бейруту. Целью атаки был глава командования спецоперацией движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. В ЦАХАЛ заявили о его ликвидации в результате удара. При этом в «Хезболле» смерть Акиля не подтвердили.

«В результате удара было убито высшее командование сил "Радван" — около 20 командиров», — сообщил израильский чиновник.

По его словам, Израиль пришел к выводу, что не сможет решить ситуацию на границе с Ливаном дипломатическим путем без военной эскалации.