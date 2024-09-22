Германия подняла в небо истребители из-за российских военных самолетов

Истребители ВВС ФРГ Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в зоне Балтийского моря, были подняты в небо якобы из-за российских военных самолетов. Об этом говорится в сообщении ВВС Германии, опубликованном в X (ранее Twitter).

"Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов", - говорится в сообщении.

В ВВС Германии утверждали, что самолеты летели якобы "без полетного плана и с выключенными транспондерами".

Уточняется, что Eurofighter сопроводили в небе над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Немецкие истребители перехватили самолеты РФ

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.