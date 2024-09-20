Крушение F-16 ВСУ могло произойти из-за российской ракеты

Крушение западного истребителя F-16, который был передан ВСУ в рамках военной помощи от стран Запада, может быть связано с российской ракетой. Об этом сообщает Breaking Defence.

Как сообщает издание, самолет мог получить повреждения из-за обломков российской ракеты, которая была сбита. В этом случае F-16 мог случайно пролететь сквозь облако таких обломков, столкнувшись с ее фрагментами.

«Один из сценариев (...) заключается в том, что F-16 непреднамеренно пролетел сквозь облако обломков, образовавшееся в результате успешного перехвата и уничтожения одной из приближающихся российских ракет», — сообщает источник.

Издание подчеркивает, что такое столкновение вполне могло привести к критическому повреждению двигателя и даже смерти пилота. При этом ранее Украина уже потеряла четыре истребителя из-за подобной причины, но тогда речь шла об украинских самолетах.

Украина до конца года получит дополнительные истребители F-16

Напомним, что 28 августа ВСУ подтвердили крушение первого истребителя F-16.