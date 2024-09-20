Стало известно о планах США вывести войска из Ирака

США на следующей неделе планируют объявить о планах вывода американского военного контингента из Ирака. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники в американской администрации.

Как пишет издание, согласование плана вывода американских войск "находится на завершающей стадии". Решение о выводе может быть озвучено после встречи представителей США и Ирака на полях недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, отмечает Politico. По ее данным, руководство Ирака рассчитывает, что 2,5 тыс. американских военных покинут страну к концу 2026 года.

НАТО планирует увеличить присутствие сил в Ираке

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в интервью агентству Bloomberg заявил, что необходимости в пребывании американских войск в стране больше нет, в скором времени будет объявлен график их выхода. По словам ас-Судани, успешное участие иракских войск в совместных американо-иракских рейдах против остатков формирований ИГ (запрещена в РФ) на территории страны подтверждает, что иракские силы безопасности способны самостоятельно бороться с террористической группировкой. При этом премьер выразил уверенность в том, что Ирак и США продолжат сотрудничество в сфере безопасности и экономики даже после вывода войск.

13 сентября газета The Washington Post сообщила со ссылкой на источники, что небольшое подразделение американских ВС может остаться на территории Ирака после вывода оттуда сил международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. 6 сентября агентство Reuters, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что, согласно договоренности между Вашингтоном и Багдадом, к сентябрю 2025 года сотни военнослужащих коалиции должны покинуть Ирак. В Пентагоне отказались приводить какие-либо детали достигнутой договоренности.

5 января 2020 года парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из республики всех иностранных сил. В марте 2021 года иракские власти заявили, что численность американских войск в стране не превышает 2,5 тыс. 22 декабря 2021 года Генштаб Вооруженных сил Ирака сообщил, что международная коалиция завершила операцию по выводу своих войск с территории республики, но сохранила присутствие на уровне военных советников.