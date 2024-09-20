ЦАХАЛ: «Хезболла» готовила атаку на Израиль наподобие 7 октября

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате ударов по Бейруту был ликвидирован один из командиров вооруженного шиитского движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. Согласно сообщению, он готовил атаку на Израиль, которая напоминала бы атаку палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

В «Хезболле» Ибрагим Акиль отвечал за специальные операции. По данным ЦАХАЛ, он занимался проработкой плана оккупации северного региона Израиля Галилеи. В израильской армии добавили, что в ходе оккупации боевики «Хезболла» готовились к убийству местных жителей.

«При ударе вместе с Акилем были ликвидированы представители высшего командного состава отряда "Радван". (элитные подразделения “Хезболла” — прим. ред.) <...> Армия обороны Израиля продолжит принимать меры для ослабления потенциала "Хезболлы" и продолжит действовать на всех направлениях для защиты граждан Государства Израиль», — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее армия Израиля нанесла удар по Бейруту.