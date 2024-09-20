Лавров прокомметировал обвинения США в поставке Ираном и КНДР ракет РФ

США распространяют небылицы о поставках в Россию ракет из Ирана и КНДР, чтобы опорочить неугодного конкурента. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Sky News Arabia.

Его попросили прокомментировать обвинения в том, что Россия получила ракеты от Ирана.

«Так говорят еще про Корейскую Народно-Демократическую Республику. Примерно то же самое. Если США выдумывают по десять небылиц в день, обвиняя нас во всех смертных грехах, это ничего не значит. Это означает только то, что им не нравится сама Россия как конкурент на международной арене», — ответил Лавров.

Он подчеркнул, что РФ осуществляет со всеми странами, в том числе Ираном и КНДР, экономическое, политическое, военно-техническое и военное взаимодействие «строго в рамках международного права».