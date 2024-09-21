Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут стремительно терять занятые стратегически важные позиции уже через три–четыре месяца. Такое мнение в пятницу, 20 сентября, высказал бывший советник офиса президента страны Алексей Арестович*.

По словам политика, фронт «трещит» по ряду направлений, а не только под Красноармейском (украинское название — Покровск — прим. «ВМ»). Экс-советник указал на то, что ВСУ не хватает живой силы, что еще больше усугубилось после атаки в Курской области. Арестович* также отметил, что российские бойцы смогли «просочиться» в оборону Украины в ряде мест.

— В ближайшие три–четыре месяца, а может быть, и раньше будут тяжелейшие последствия. Но если к тому времени договоримся о прекращении огня, то никто это не увидит, — передает слова политика «МК».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву необходимо «поставить точку» в военном конфликте с Москвой до конца 2024 года.

Украинский лидер объявил о завершении разработки «плана победы» Киева. Он отметил, что ключевые детали уже определены, теперь важна решимость в реализации.

*Внесен Минюстом РФ в список террористов и экстремистов.