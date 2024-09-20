Стало известно о судьбе американских войск в Ираке

Вашингтон намерен объявить о планах вывода американского военного контингента из Ирака, сообщает газета Politico. Источники в американской администрации пояснили авторам, что произойти это может уже на следующей неделе. Уточняется, что согласование плана вывода войск «находится на завершающей стадии».

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Решение, по данным источника, может быть озвучено после встречи представителей США и Ирака на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ирак рассчитывает, что к концу 2026 года страну покинут 2,5 тысячи американских солдат.

В начале года стало известно, что власти Ирака формируют комитет для дальнейшего закрытия миссии международной коалиции, возглавляемой США. Как заявил премьер-министр страны Мухаммед ас-Судани, оправдания для присутствия в Ираке американских военных закончились. Он подчеркнул, что в состав комитета войдут представители военной коалиции.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решение американского лидера Джо Байдена вывести войска из Афганистана заставило весь мир смеяться над Соединенными Штатами. Политик подчеркнул, что США прошли «через ад».

Последний самолет американских ВВС вылетел из афганского международного аэропорта в Кабуле около полуночи 30 августа 2021 года. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране.