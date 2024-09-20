СМИ сообщили об уничтожении новейшего дрона ВСУ «Паляниця»

В Курской области сбили трехметровый беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что беспилотник был сбит около села Колодное. Согласно предварительным данным, это может быть новый реактивный беспилотник ВСУ «Паляниця», поскольку он оснащен соответствующим двигателем.

Как уточняет издание, размер беспилотника составил 3,5 метров в длину и 2,5 в ширину. При этом максимальная скорость летательного аппарата может достигать 400-500 километров в час, а дальность полета рассчитана на 400-700 км.

ВСУ впервые применили против России ракету-дрон «Паляниця»

Ранее Минобороны отчиталась о сбитом беспилотнике ВСУ в Белгородской области.