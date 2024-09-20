СМИ сообщили об уничтожении новейшего дрона ВСУ «Паляниця»

Telegram-канал Mash сообщил, что у села Колодоное в Курской области был сбит трехметровый дрон. По его информации, предварительно, речь идет о новом реактивном беспилотнике «Паляниця». Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

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Канал уточнил, что у беспилотника отсутствует обычный винт, а вместо него установлен реактивный двигатель. По информации Mash, марка БПЛА пока что не установлена из-за того, что обломки сильно обгорели после попадания системы противовоздушной обороны.

ВСУ впервые применили против России ракету-дрон «Паляниця»

Канал добавил, что размер дрона составляет 3,5 на 2,5 метра, а скорость — 400-500 километров в час. В публикации сообщается, что боевая часть беспилотника весит от ста килограммов, а дальность рассчитана на 400-700 километров. Mash добавил, что впервые Вооруженные силы Украины сообщили о разработке дрона месяц назад.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у ВСУ есть беспилотники, способные достичь целей на территории РФ на расстоянии до 1800 км. По его словам, атаки с применением дронов станут неотъемлемой частью стратегии Украины в ее противостоянии с Россией.