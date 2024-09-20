В Британии представили новое поколение танков Challenger

Немецкий концерн Rheinmetall в ходе мероприятия армии Великобритании Defence Vehicle Dynamics на испытательном полигоне сухопутных войск представил новый танк Challenger 3, сообщает издание Defense News. Согласно публикации, это самая современная бронемашина НАТО. Challenger 3 должен стать основой армейской концепции Future Soldier.

Challenger 3 с боевыми машинами Ajax и машинами пехоты Boxer станет основой армейской концепции Future Soldier, которая направлена на модернизацию британских вооруженных сил на период после 2030 года, — говорится в материале.

Издание отметило, что Rheinmetall выпустил уже два прототипа Challenger 3 на заводе совместного предприятия Rheinmetall BAE Systems Land. Еще шесть таких бронемашин планируется подготовить в ближайшие месяцы.

По словам журналистов, Challenger 3 был построен на базе Challenger 2. Он оснащен новым всесуточным прицелом, гидропневматической подвеской и улучшенной силовой установкой. На вооружении танка стоит гладкоствольная пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров. За защиту Challenger 3 отвечают комплекс Trophy и система модульной брони, которая будет испытана в следующем году.

Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что британский и немецкий танки Challenger и Leopard дискредитировали себя в зоне проведения СВО. Он отметил, что американский Abrams показал себя намного лучше европейских машин.