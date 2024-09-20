Самолеты Су-25 ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Самолеты Су-25 нанесли удар по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. RT на русском

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении. ТАСС

Днем 20 сентября Минобороны информировало о нанесении ударов по по 14 бригадам ВСУ в Курской и Сумской областях. Были задействованы тактическая авиация, артиллерия и ракетные войска. Газета.Ru