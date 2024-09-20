В Одессе повреждена припортовая инфраструктура

Припортовая инфраструктура повреждена в Одессе. Об этом сообщил в Telegram-канале глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

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20 сентября в течение получаса в городе действовала воздушная тревога.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов. При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября 2023 года постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.