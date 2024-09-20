Украина получит списанные танки Abrams из Австралии

Австралия обсуждает с Соединенными Штатами возможность передачи Украине своих списанных танков Abrams. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщила местная газета Sydney Morning Herald со ссылкой на источник в австралийском правительстве. Вечерняя Москва

«Украинские солдаты вскоре могут использовать списанные австралийские боевые танки... поскольку правительство [премьер-министра Энтони] Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя», — говорится в материале. Lenta.ru

Речь идет о 59 танках M1A1 Abrams, которые были куплены у США в 2004 году за $340 млн и списаны в июле 2024 года. Боевые машины заменять усовершенствованной версией M1A2 SEPv3 Abrams. Газета.Ru