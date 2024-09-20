Армия Израиля нанесла удар по Бейруту

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по Бейруту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению ЦАХАЛ, израильская армия совершила прицельный удар по ливанской столице.

«ЦАХАЛ нанес прицельный удар по Бейруту. На данный момент никаких изменений в директивах Командования тыла нет», — сообщили в ЦАХАЛ.

На фоне этого местные жители сообщили о трех сильных взрывах, прогремевших в южном пригороде Бейрута. По словам собеседника агентства, на месте отмечаются сильные повреждения зданий, а также много дыма.

Корреспондент издания также сообщает, что над Бейрутом продолжают кружить израильские самолеты.

ТАСС сообщает, что израильский удар был изначально нацелен «на высокопоставленного лидера ливанской группировки Хезболла», который погиб в результате атаки.

Израильские истребители пролетели на низкой высоте над Бейрутом

Имя погибшего не называется, однако в СМИ появилась информация о том, что в результате атаки был убит заместитель главы «Хезболлы» Наим Касем. Другие источники сообщают, что жертвой стал высокопоставленный член руководства «Хезболлы» и Совета Джихада Ибрагим Акиле. Официальных подтверждений этому пока нет.

Новый виток эскалации конфликта на Ближнем востоке начался после массовой детонации различной техники в Ливане, которая произошла 17 сентября. На следующий день взрывы продолжились, при этом появились новые виды детонирующей техники — в результате погибло 37 человек, еще 2750 получили ранения.

Ливан возложил ответственность за взрывы на еврейское государство. На этом фоне министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, его страна начинает новую фазу войны на Ближнем Востоке, которая будет сконцентрирована на границе с Ливаном.