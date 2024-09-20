Силы ПВО отражают массированную атаку дронов ВСУ в Брянской области

Силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников ВСУ в Брянской области
В Брянской области силы ПВО отражают массированную атаку беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В настоящее время наши защитники отражают попытку очередной массированной атаки с применением БпЛА по территории Брянской области. Силами ПВО Министерства обороны России ведётся работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал глава области в Telegram.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов утром 20 сентября сообщил, что силы ПВО сбили украинскую ракету над регионом.