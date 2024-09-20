Генерал рассказал о задачах F-16 на пораженном аэродроме Миргород

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что с украинского аэродрома Миргород, по которому был нанесен удар, могли работать американские истребители F-16. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«МК» отмечает, что удары по двум военным аэродромам в Николаевской области, а также по аэродрому под Миргородом были нанесены в ночь на 20 сентября. Попов рассказал, что во времена СССР Миргород был достаточно мощным инфраструктурным объектом и мог принимать даже тяжелые самолеты.

«Аэродром освоенный, хорошо оборудованный, если только его не разграбили за 30 лет «самостийности». Он, безусловно, играет роль оперативного аэродрома, близлежащего к Донецкому, Луганскому направлениям, Запорожью», - подчеркнул военный.

По его мнению, в оперативном отношении этот аэродром - наиболее реальное место для частичного базирования F-16. Попов считает, что пилоты этих истребителей могут использовать Миргород в качестве «аэродрома подскока» - при перелете из Ивано-Франковской области.

«Это аэродром подойдет для посадки, дозаправки или получения уточненных заданий. Кроме того, истребители на этом аэродроме могут осуществлять дежурство по организации атаки или по перехвату воздушных целей, а также по нанесению ударов», - заявил генерал.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что с 14 по 20 сентября российские силы нанесли 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов и местам хранения украинских беспилотников. Также были поражены склады боеприпасов, ремонтные базы, пункты дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.