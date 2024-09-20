Военэксперт рассказал, как Cybertruck Маска поможет России на фронте

Автомобили Cybertruck производства компании Tesla Илона Маска могли бы использовать российские разведчики в зоне спецоперации, предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что транспортное средство очень мобильная и практически бесшумная. По его мнению, Cybertruck может стать боевой транспортной машиной для перевозки личного состава.

Скорее всего, это будет боевая транспортная машина для перевозки личного состава на каких-то направлениях. Кроме того, Cybertruck, предположу, можно использовать в разведке. Машина очень мобильная, тихая, как и все электромобили, не рычит, может незаметно подъехать и решить задачи, даже диверсионные, и быстро смотаться, — пояснил эксперт.

Однако, как уточнил Матвийчук, в качестве полноценной боевой машины Cybertruck использовать не получится. Он также добавил, что автомобиль представляет собой вездеход.

В качестве полноценной боевой машины — ездить на ней куда-то в атаку — для этого она непригодна. Но для разведки в самый раз. Кстати, оба моста у него ведущие, это вездеход, — заключил Матвийчук.

Ранее появилась информация, что глава Чечни Рамзан Кадыров отправил два Cybertruck в зону спецоперации. Он отметил, что автомобили «прекрасно справляются с возложенными задачами». По словам Кадырова, уже понятно, как можно их применить.