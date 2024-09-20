Министр обороны Украины уволил двух замглавы ГУР Буданова*, не посоветовавшись с ним

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил двух заместителей главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), не посоветовавшись с ним. Вечерняя Москва

Уточняется, что речь о Викторе Зайцеве и Игоре Остапенко, которые после отставки были заключены под стражу. Газета.Ru

Уточняется, что полномочиями увольнять заместителей начальника ГУР МОУ обладает лишь министр обороны - Умеров. Тот, в свою очередь, подчиняется напрямую президенту Украины - Владимиру Зеленскому. Российская газета