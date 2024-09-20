Белоусов сделал заявление об одном из направлений в зоне СВО

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на кураховском направлении. Об этом он заявил в телеграмме воинским частям и соединениям, освободившим Георгиевку в ДНР. Ее опубликовали в Telegram-канале Минобороны РФ.

В своем обращении к 5-й отдельной мотострелковой бригаде имени Захарченко он подчеркнул, что благодаря действиям личного состава Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери и отступают дальше на Запад.

«Военнослужащие соединения мужественно выполняют свой воинский долг и решают все поставленные задачи, приближая нашу победу», — добавил Белоусов.

В поздравлении командования и личного состава 150 гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии Белоусов также отметил успехи на кураховском направлении. По его словам, в спецоперации личный состав подразделения выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях, приближая день полного освобождения Донбасса от неонацистов.