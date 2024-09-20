Ракетные комплексы "Искандер"нанесли удары по порту Одессы

Две ракеты "Искандер" ударили по порту Одессы.

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Воздушную тревогу в городе объявили в 13:54. Через три минуты местные каналы сообщили о приближении второй ракеты. В 14:01 появились фотографии взрыва первой в районе Пересыпи. В 14:07 - второй.

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"Сбитий не было, ракеты ПВО промазали", - пишут одесские паблики.

Прилеты пришлись по портовой инфраструктуре - ВСУ используют ее для хранения и перевалки военных грузов.