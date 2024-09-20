На Украине уволили двух заместителей главы разведки без его ведома

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Рустем Умеров без согласования с начальником Главного управления разведки (ГУР) Кириллом Будановым уволил двух его заместителей. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в военном ведомстве.

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По информации издания, в отставку отправлены заместители начальника ГУР Виктор Зайцев и Игорь Остапенко.

Утверждается также, что министр планирует масштабные кадровые чистки. В частности, по информации одного из источников, Умеров намерен уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников "из-за неэффективности", в том числе пять заместителей министра, госсекретаря Минобороны и начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого.

При этом, как отмечает "Украинская правда", в сети гуляет информация, что офис президента намерен отправить в отставку и самого Буданова.

12 сентября экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил ТАСС, что Буданова отстранили от подготовки вторжения в Курскую область и ему теперь придется доказывать свою значимость.