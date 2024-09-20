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В ДНР за неделю освободили два населенных пункта

Два населенных пункта - Георгиевка и Желанное Первое освобождены в Донецкой Народной Республике за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР за неделю освободили два населенных пункта
© РИА Новости
"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ.

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