В ДНР за неделю освободили два населенных пункта

Два населенных пункта - Георгиевка и Желанное Первое освобождены в Донецкой Народной Республике за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Желанное Первое и Георгиевка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, двух пехотных, горно-штурмовой, двух десантно-штурмовых и трех аэромобильных бригад ВСУ.