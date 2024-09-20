НАТО активизировалось у границ: что происходит на северном фланге России

Вступившая в НАТО Финляндия планирует построить военную базу в 130 километрах от Выборга, а Норвегия пытается уменьшить российское присутствие в Арктики и оспаривает принадлежность Северного морского пути. Что происходит на северных границах России, разбирался «Царьград».

Напомним, что Финляндия получила приглашение в НАТО летом 2022 года и стала членом альянса в апреле 2023-го. В декабре 2023 года США и Финляндия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. В документе отмечается, что Хельсинки откроет для армии США 15 военных зон и различные объекты, включая казармы пограничной охраны, авиабазы, полигоны и складские зоны.

В планы Финляндии также входит строительство новой военной базы в непосредственной близости от границы России, при этом в НАТО пользуются методичками времен Второй мировой войны, отметил военный эксперт Александр Артамонов.

«Строительство новой базы НАТО повторяет позиции, которые занимали горные егеря армии генерала Виппа в эпоху Второй мировой войны. Это нацистское подразделение «Эдельвейсов», отборных гитлеровских частей, которые участвовали в так называемом «зитц-криге», то есть сидячей войне. Тогда были возведены непроходимые с точки зрения гитлеровцев сооружения по линии граничащей с Мурманском», - пояснил он, подчеркнув, что сейчас НАТО «повторяет один к одному логику генерала Виппа».

МИД России обратился к НАТО с предупреждением

В свою очередь Норвегия хотела бы убрать российские поселения Баренцбург и Пирамида с архипелага Шпицберген, чтобы занять рыбные месторождения и завладеть всеми ресурсами этих островов, которые имеют особый статус, заметил специалист по армиям НАТО.

«Со ссылкой на подписанный нами акт о навигации в полярных районах от 1997 года, Норвегией оспаривается наше владение Северным морским путем, так как мы позволяли отказ от секторального деления Арктики и давали право свободного пролета и навигации любого транспортного средства в наших арктических водах, кроме 12-мильной морской зоны», - пояснил Александр Артамонов.

По словам эксперта, в настоящее время этот документ для России не действует, так как в 2012 году было принято решение о том, что Северный морской путь собственность только российской стороны.

«После этого в 2020 году мы утвердили примат нашего внутреннего права над международным правом», - заметил он.

Ранее Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны России, сообщил, что НАТО наращивает активность в Арктике. По его словам, прошла серия учений объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса. В маневрах было задействованы около 90 тысяч человек, которые отрабатывали возможное столкновение с Россией.

При этом, по данным СМИ, США заинтересованы в срыве огромного российского СПГ-проекта в Арктике. Речь идет об инициативе «Арктик СПГ - 2». В ноябре 2023 года власти США включили проект в свой санкционный список. А начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов отмечал, что Вашингтон оспаривает и право Москвы на использование Северного морского пути.