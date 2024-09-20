Южная Корея купит дроны-камикадзе в Польше

Южная Корея планирует закупить дроны-камикадзе в Польше. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

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По данным издания, дроны Warmate польской компании WB, которые применяются на Украине, теперь также должны поступить на вооружение корейской армии.

Согласно материалу Rzeczpospolita, во время выставки Korea Army International Defense Exibitioan-Kadex 2024, которая пройдет со 2 по 6 октября, состоится подписание контракта на поставку из Польши беспилотников-камикадзе с размахом крыльев более 1,5 метра. Отмечается, что они способны продержаться в воздухе до часа, а их дальность применения составляет около 30 километров.

Ожидается, что в 2024 году в Южную Корею будет поставлено около 200 дронов Warmate, а в последующие годы - еще несколько сотен. Цена одного беспилотника составляет около 150 тысяч злотых (около $39 тысяч).

В начале сентября агентство РИА Новости сообщало, что Украина закупает китайские дроны производства компании DJI в Польше вопреки позиции компании насчет конфликта в регионе. В апреле 2022 года DJI выступила против использования своих беспилотных летательных аппаратов обеими сторонами конфликта на Украине.