Воздушно-космические силы (ВКС) России за неделю уничтожили три истребителя Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о самолетах МиГ-29 и двух Су-27. Помимо того, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один МиГ-29 и семь оперативно тактических американских ракет ATACMS.

Среди сбитого вооружения западного производства также были 12 французских управляемых авиабомб Hammer и 24 снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS, которые произведены в США.

Помимо того, в оборонном ведомстве также заявили, что за неделю ВСУ потеряли до 16 810 бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Самые большие потери украинские войска понесли в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Юг», «Запад» и «Центр» — 4855, 3745 и 3610 человек личного состава соответственно.