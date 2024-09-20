Российские военные из группировки «Север» сорвали попытки ВСУ контратаковать в Курской области и нанесли поражение восьми бригадам противника, сообщило Минобороны России. Российская газета

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки безуспешно пытались провести контратаки в направлении трех населенных пунктов — Малая Локня, Кремяное и Любимовка, отметили в ведомстве. Газета.Ru

Кроме того, бойцы армии России при помощи FPV-дронов уничтожили шведский танк Stridsvagn 122 в курском приграничье. RT на русском